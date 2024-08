Piove per tutti, ma non tutti hanno una casa: dove possono rifugiarsi i senza tetto a Torino?

In queste ore piove e grandina a Torino, uscire di casa è difficile, ma le oltre 4 mila persone senza tetto o senza fissa dimora dove possono rifugiarsi?

Di quante persone si parla? Secondo il censimento Istat (l’ultimo disponibile è del 2021) solo nel Comune di Torino ci sono 4.447 senza tetto e senza fissa dimora. Di questi 244 sono minorenni, ovvero il 5,49% del totale.

A Torino è presente una rete di accoglienza e aiuto per le persone che non hanno una casa, ma spesso i posti letto disponibili non sono abbastanza numerosi oppure, se ci sono, non sono distribuiti in modo uguale su tutto il territorio comunale. Questo elemento può essere cruciale perché spesso i senza fissa dimora non hanno mezzi per spostarsi, a parte la bicicletta e il trasporto pubblico.

Spesso per accedere ai dormitori serve inoltrare una richiesta e avviare una procedura. In teoria quindi molte persone potrebbero rimanere escluse se la necessità è immediata, come quella di queste ore.

Il Comune di Torino mette a disposizione le case di ospitalità notturna. Qui c’è l’elenco completo.

Le varie associazioni del terzo settore gestiscono alcuni dormitori.

Asilo notturno Umberto I – (solo per uomini)

Via Ormea, 119 – 0116963290

Mezzi pubblici: 8 – metro (Dante)

prenotazione obbligatoria 2 giorni prima della fine del mese

Posti letto disponibili: 16, previa regolarità dei documenti

Orario: 20.00 – 7.00 (escluso agosto); accoglienza 19.30Sermig Arsenale della Pace (uomini e donne)

Piazza Borgo Dora, 61 – tel. 011 4368566

Mezzi pubblici: 4 – 50 – 51 – 63 – 77

Femminile: Non è dormitorio ma comunità residenziale, prenotazioni al martedì ore 9.00 o chiamando per prendere appuntamento.

Maschile: Servizio di pronta accoglienza per maggiorenni. Offerte cena, colazione e doccia. Accesso in Via Andreis 18 int. 44/a al mercoledì mattina o telefonare al Sermig per appuntamento.Bartolomeo & C. (solo per uomini)

Via Camerana, 10/A – 011534854

Mezzi pubblici: 4 – 9 – metro (Porta Nuova)

Orario: dalle 12 alle 15.30

Note: Selezione dalla sede di Via Camerana, che stabilisce anche la permanenza I Tralci Onlus: Parrocchia San Luca (solo per uomini)

Via Celeste Negarville, 14 – tel. 0113471300

Mezzi pubblici: 63

Orario: dalle 19.30 alle 7.30 (sabato e domenica fino alle 9.00)

Si può chiedere un posto all’accoglienza serale (orario: dalle 18:00 alle 19:00).

Non necessario permesso di soggiorno, ma richiesto un documento di identità valido.

Richiesto contributo di 3€ per la cena più dormire.

Il centro torinese di solidarietà comunica che sono disponibili quattro punti di accoglienza.

Accoglienza femminile “Protagonista Donna”;

Accoglienza maschile “Betania”;

Accoglienza maschile “Gran Madre”;

Accoglienza maschile “Comunità del Corso” per persone con problematiche di dipendenza da alcol e sostanze

