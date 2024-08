Rivolta e tentativo di evasione di massa dal carcere minorile di Torino

TORINO – Serata molto movimentata ieri sera al carcere minorile di Torino Ferrante Aporti, dove c’è stata una rivolta con annesso tentativo di evasione. Una cinquantina di detenuti, praticamente tutti i ragazzi detenuti nella struttura, si sono impossessati di mazze e bastoni ed hanno devastato gli arredi interni, compresi gli uffici della dirigenza, applicando anche diversi incendi.

Imediatamente sono scattate le procedure di sicurezza e le vie limitrofe sno state bloccate dagli agenti di polizia, accorsi in forze dall’esterno. Alcuni dei detenuti sono stati fermati mentre cercavano di fuggire dal campo sportivo. Per tutta la notte l’area è rimasta sorvegliata.

La struttura minorile di Torino, la cui capienza è di 42 detenuti, ne ospita al momento 52.

Disordini anche al Lorusso e Cutugno

In giornata disordini (che sono ormai praticamente all’ordine del giorno) ci sono stati anche al carcere Lorusso e Cutugno. Due detenuti in due momenti diversi hanno creato difficoltà, in un caso aggredendo uno degli agenti. Alcuni materassi sono stati dati alle fiamme.

“Se il governo non mette immediatamente in atto misure per diminuire i numeri in entrambi gli istituti di Torino, temo che i disordini continuino. Le presenze sono troppe e il vuoto dell’estate non aiuta”, commenta la garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo.

