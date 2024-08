Il temporale delle ultime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, ha fatto danni in tutta la città. Dopo le segnalazioni delle auto con i vetri rotti e i lampioni danneggiati, ora stanno circolando le immagini di un torrente d’acqua che invade una via del centro di Torino e si porta dietro due ombrelloni, due tavolini da bar e diverse sedie nei pressi del dehors di un locale.

Ci sono segnalazioni anche di alberi caduti in via Torricelli e in corso Belgio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese