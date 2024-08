Caldo in Piemonte, stop dalle 12.30 alle 16 per i lavori pesanti: l’ordinanza in vigore dal 5 agosto

TORINO – Il caldo eccessivo che sta interessando in questi giorni la nostra regione ha portato alla firma, da parte del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, di una ordinanza volta a garantire la sicurezza sul lavoro.

L’ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 5 agosto e fino al 31 agosto 2024, è rivolta in particolare a lavoratori dei settori agricolo, florovivaistico e dei cantieri edili e affini che non hanno la possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura: stop al lavoro dalle 12,30 alle 16, le ore del giorno in cui fa più caldo.

L’ elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori il cui lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno, esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali.

Si legge nell’ordinanza.

