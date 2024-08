Dichiarato inammissibile il referendum per lo stop del consumo di suolo a Torino

La commissione comunale per il referendum di Torino ha dichiarato inammissibile il quesito referendario proposto dal comitato “Salviamo la Pellerina e il verde di Torino” con cui si chiedeva lo stop del consumo di suolo a Torino con l’utilizzo di un referendum Comunale in difesa parchi e verde pubblico in quanto “l’oggetto non rientra nelle materie di espressa competenza locale”.

Secondo i promotori del referendum:

La decisione dell’ organo comunale preposto di dichiarare nuovamente inammissibile il referendum comunale, per il quale erano state depositate per la seconda volta oltre 1600 firme valide pare viziata nella forma e nella sostanza. Porteremo avanti convintamente la decisione del Comitato Salviamo la Pellerina che ci auguriamo sia nel senso di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Generazioni Future, Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico Intergenerazionale, metterà a disposizione alcune risorse del fondo per le liti, e collaborerà alla ricerca delle risorse che dovessero essere necessarie. Trattandosi tuttavia di decisione che contravviene alla Convenzione di Aarhus, in materia di partecipazione pubblica, di cui l’ Italia è firmataria, confidiamo nelle disposizioni sull’ accesso gratuito alla giustizia.

