Botte e maltrattamenti su ragazzi autistici, ospiti di una struttura del cuneese: i vertici della coop “Per mano” a processo

CUNEO – Dodici operatori di un centro per disabili del cuneese sono accusati di maltrattamenti sugli ospiti della struttura in cui operavano. Le indagini preliminari hanno accertato che tra il 2014 e il 2019 il gruppo di assistenti ha maltrattato, in tutto, circa 15 ragazzi e ragazze affetti da disturbi psichiatrici e autismo. I responsabili che saranno imputati nel processo di primo grado sono un educatore, una psicologa, quattro infermieri e quattro oss della struttura.

Sono tutti parte dalla cooperativa “Per Mano”, che nel cuneese si occupa di assistere ragazzi con autismo e gestisce un Centro diurno “Tetto Nuovo”, la Casa Famiglia “Con Noi” e il Nucleo Residenziale “Stella Alpina”. Secondo l’ultimo bilancio disponibile, quello del 2023, ha fatturato più di 1 milione di euro e ha collaborato anche con la Neuropsichiatria dell’Asl Cn1.

Nel 2019 c’era già stata un’indagine su questa cooperativa, sempre per maltrattamenti e violenza sugli ospiti. Si era risolto tutto però con l’annullamento della richiesta di rinvio a giudizio, cioè il “no” all’inizio del processo di primo grado.

