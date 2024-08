E morto Adriano De Luca ex amministratore delegato di Noicom e Green Bit

E’ morto dopo una grave malattia a 70 anni Adriano De Luca. Nato a Potenza nel 1954 De Luca aveva lasciato la Basilicata per trasferirsi a Torino per studiare al Politecnico dove si era laureato in ingegneria.

Dopo una breve esperienza in Fiat capí da subito la sua passione per l’imprenditoria per fondare prima la Eicas, poi diventare amministratore delegato della Syntax Factory Automation compartecipata dalla Olivetti. Rimase per anni all’interno del mondo Olivetti caratterizzato ai tempi dalla presenza di Elserino Piol.

Nel 1998 Piol gli affidò Noicom una delle startup del settore delle telecomunicazioni di cui fu amministratore delegato che portò a importanti successi. L’azienda venne poi ceduta dall’azionista di maggioranza AEM Torino a Eutelia. De Luca ha poi fondato la Green Bit azienda impegnata nel settore della crittografia e del riconoscimento biometrico, che è poi stata incorporata da una multinazionale del settore ICT.

Da giovane era stato anche un buon musicista fino a diventare per un certo periodo il bassista di Lucio Battisti.

