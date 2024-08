Inaugurato il volo Cuneo-Bacau di Aeroitalia

CUNEO – Aeroitalia, la compagnia aerea italiana più giovane ma in più rapida crescita, ha inaugurato oggi il nuovo collegamento Cuneo-Bacau, segnando un nuovo traguardo nell’espansione del proprio network e di quello dell’Aeroporto di Cuneo.

In occasione del primo volo da Cuneo a Bacau sono stati trasportati 177 passeggeri, con un riempimento del 94%.

Il volo è stato accolto all’atterraggio all’Aeroporto di Cuneo dal tradizionale arco di acqua dei Vigili del Fuoco.

All’inaugurazione ha presenziato il Console Generale di Romania Cosmin Dumitrescu – a sottolineare l’importanza di questo nuovo collegamento aereo – insieme con Georges Mikhael, CEO dell’Aeroporto di Cuneo, Adrian Duru, Sales Manager di Aeroitalia e Anna Milanese, Accountable Manager dell’Aeroporto di Cuneo.

“Siamo felici di vedere ripristinato lo storico collegamento con Bacau ad opera della compagnia aerea Aeroitalia, a cui diamo il benvenuto presso il nostro scalo,” ha affermato Georges Mikhael, CEO dell’Aeroporto di Cuneo. “Con questo volo intendiamo rafforzare la collaborazione con un vettore che ha dimostrato intraprendenza e una forte volontà di crescita, e siamo convinti che insieme riusciremo a ottenere risultati proficui”.

“Siamo lieti che Aeroitalia abbia saputo cogliere questa opportunità e auspichiamo che la rotta venga utilizzata non solo da chi viaggia in Romania per visitare amici e parenti o per lavoro, ma anche da chi vorrà scoprire le bellezze architettoniche e naturalistiche che questa località ha da offrire” ha aggiunto Anna Milanese, Vicepresidente Esecutivo dell’Aeroporto di Cuneo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese