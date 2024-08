Al Museo del paesaggio di Verbania l’assessore regionale al patrimonio Gian Luca Vignale

VERBANIA – Visita dell’Assessore Regionale a Organizzazione e Patrimonio Gian Luca Vignale ieri, nella sede di Palazzo Viani Dugnani del Museo del Paesaggio di Verbania. Con lui il Sottosegretario alla Presidenza Alberto Preioni.

E’ stata l’occasione per presentare la collezione permanente del museo, la mostra

temporanea dedicata a Guido Boggiani e le due Allegorie di Paolo Veronese.

“Il Museo del Paesaggio è una delle perle della nostra Regione, è gestito

splendidamente, dobbiamo essere un pò meno sabaudi e far conoscere meglio i

nostri gioielli. Abbiamo un territorio che a questo si presta” il commento

dell’Assessore Gian Luca Vignale che ha proseguito: “Dobbiamo cercare di mettere

in relazione i mille motivi per cui i turisti italiani e stranieri vengono nei nostri

territori. Siamo una delle poche aree dell’arco alpino che racchiude un importante

patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico in pochi chilometri”.

Il Sottosegretario Alberto Preioni ha ricordato i 4 milioni di presenze turistiche per il Vco e il valore inestimabile di alcune opere del Museo del Paesaggio. “La Regione

deve promuovere questo territorio, ci sono tanti bandi sulla cultura, i vertici del

museo e l’amministrazione verbanese devono assolutamente partecipare alle

tante opportunità che si aprono tutti gli anni – ha aggiunto Preioni – per un settore

fondamentale anche per la fruizione turistica in una zona fantastica come la nostra”.

“La visita del nuovo governo regionale ci fa molto piacere, è il secondo assessore che

accogliamo qui, in uno dei “gioielli della corona”, in poche settimane. Le istanze di

Verbania sono quelle verso un’attenzione che siamo sicuri arriverà anche da

questa nuova amministrazione” le parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di

Verbania Luciano Paretti. Lo stesso ricorda il ruolo della Regione Piemonte nel

Centro Eventi Multiculturale e a Villa San Remigio “Che sarà poi nelle nostre

disponibilità – prosegue Paretti – . Un polo culturale multicentrico nella città nel

quale è importante la presenza della Regione che sembra essere ben orientata verso

i nostri progetti”.

Il Presidente del Museo del Paesaggio Carlo Ghisolfi ha parlato di “Un altro

appuntamento importante nelle relazioni con Regione Piemonte, Provincia del

Vco, Comune di Verbania per valorizzare il nostro museo e per capire insieme come

promuovere i nostri tesori. Nel corso della visita alle sale abbiamo stupito gli ospiti

che non erano mai stati qui e ci siamo lasciati con una promessa di collaborazione

per la divulgazione dell’immagine del museo”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese