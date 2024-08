Portici di torino invasi dagli automobilisti che cercano rifugio dalla grandine per le loro vetture

TORINO – Dopo l’impressionante grandinata di una settimana fa è scattata la paura grandine per gli automobilisti in città e molti, durante l’evento temporalesco di mercoledi 7 agosto, hanno cercato riparo per le loro auto sotto i portici di Torino centro.

Il nuovo sistema temporalesco ha nuovamente causato molta pioggia con raffiche di vento tempestose e chicchi di grandine fino a 2-3 centimetri di diametro in alcuni quartieri del capoluogo piemontese, ma i danni sono stati per ora inferiori alla settimana precedente.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese