Torino, finti tecnici del gas sottraggono agli anziani 33.000€ tra monili d’oro e denaro: arrestati

TORINO – Due uomini, di 64 e 40 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato poiché gravemente indiziati per il reato di furto in abitazione ai danni di persone anziane.

I fatti

I due uomini, nel mese di marzo, si sarebbero resi responsabili di tre furti in abitazione, due consumati e uno tentato, a Torino e a Alpignano, in danno di persone anziane con lo stratagemma dei finti tecnici deputati al controllo dei termosifoni.

Il provvedimento è stato notificato ed eseguito nei loro confronti mentre gli stessi si trovavano agli arresti domiciliari, nelle rispettive abitazioni, a seguito di un altro arresto in flagranza, sempre ad opera della squadra mobile torinese, per un furto in abitazione avvenuto nel mese di aprile, a Cologno Monzese (MI); i due anche in questo caso si erano intrufolati all’interno dell’abitazione di un’anziana, sempre con il medesimo modus operandi, alla quale avevano rubato la somma di denaro contante di 600,00€ e diversi monili d’oro per un valore di circa 10.000€

Complessivamente il valore totale della merce rubata dai finti tecnici del gas ammonta a circa 33.000€ tra monili d’oro e denaro contante.

