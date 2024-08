Come funziona la truffa della falsa proposta d’acquisto di un’auto

TORINO – La polizia di Stato segnala che si sta diffondendo una truffa nel settore delle compravendite online di autovetture. Agli uffici della Polizia postale sono arrivate molte segnalazioni, al punto che è scattato l’allarme della frode della falsa proposta d’acquisto.

Come funziona la truffa

Il meccanismo messo in atto dai truffatori è piuttosto semplice. I gruppi di malintenzionati scandagliano il web in cerca di inserzioni e annunci online che vendono autovetture. Una volta individuata la possibile vittima, la contattano fingendosi realmente interessati all’acquisto al prezzo proposto, senza chiedere sconti, ma impossibilitati a visionare la vettura di persona. In questo modo, spesso, riescono a far abbassare l’innato istinto di difesa che ognuno di noi mette in atto quando interagisce con gli estranei.

A quel punto, a garanzia della compravendita, chiedono che sul veicolo venga fatta una visura per essere sicuri che sia tutto in regola e la compravendita sia libera da vincoli. Quindi forniscono al venditore un indirizzo internet dove poter soddisfare la loro richiesta previo il pagamento di poche decine di euro.

I falsi acquirenti spariscono insieme al denaro e ai dati illecitamente acquisti. Si renderanno irraggiungibili, in cerca di nuove persone da truffare.

La polizia invita a prestare molta attenzione se qualcuno chiede denaro, anche non direttamente, in cambio della promessa di acquistare.

Il consiglio in questo caso è di utilizzare i canali ufficiali offerti dall’Automobile Club d’Italia, diffidando di siti non verificati.

