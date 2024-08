Lascia la figlia di 3 anni sola in casa, arrestata a Torino

TORINO – Una donna di 40 anni è stata arrestata a Torino per abbandono di minore. La donna ha lasciato sola in casa la figlia di 3 anni. Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi allarmati dal pianto disperato della piccola.

Sul posto, un appartamento in Barriera di Milano, sono arrivati i carabinieri con i vigili del fuoco, pronti ad abbattere la porta dell’appartamento convinti che un malore avesse colto la donna. Nel corso delle operazioni lei è però tornata a casa, stupita del trambusto.

Ha dichiarato di aver lasciato la figlia addormentata solo per un’ora, convinta che non si sarebbe svegliata. La scusa non è bastata ad evitarle l’arresto per abbandono di minore. La piccola è stata per il momento affidata alla zia.

