Convocato per il 20 agosto il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt per rispondere alle contestazioni del MEF

E’ stato convocato per il 20 agosto il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt per ratificare le risposte agli ispettori del ministero dell’Economia e delle Finanze.

La convocazione del consiglio, che avverrà in pieno periodo di vacanze dato che la fondazione comunica che gli uffici resteranno chiusi da lunedì 12 a venerdì 23 agosto, fa seguito alle dimissioni di Davide Canavesio e Marco Giovannini dal consiglio di amministrazione di Fondaione CRT, e di Cateria Bima, che ha lasciato la vicepresidenza delle Ogr.

Secondo quanto riportato dallo Spiffero le contestazioni del MEF sono decisamente importanti dato che si sostiene che

è emerso un quadro caratterizzato da violazioni statutarie, nonché da un’evidente carenza regolamentare, in termini di genericità e non esaustività delle disposizioni contenute nei Regolamenti e nelle Procedure esistenti, in un contesto amministrativo, peraltro, sprovvisto di adeguati presidi di controllo interno atti a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti.

