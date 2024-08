Del Piero alla Juve, ma è il nipote di Alex e va alla Juve Stabia

CASTELLAMARE – Il ritorno di Del Piero alla Juventus è talmente atteso e sognato dai tifosi bianconeri che non potevamo evitare di giocare con questo titolo: Del Piero alla Juve. Il titolo è tecnicamente corretto, ma mancano due dettagli. Il titolo più corretto sarebbe Lorenzo Del Piero alla Juve Stabia.

Il Del Piero in questione è infatti il nipote di Alex, Lorenzo appunto, giovanissimo, è nato nel 2007, che farà quindi il suo esordio in serie B dopo essere entrato tra i professionisti a Trento appena sedicenne. Per lui un contratto di un anno. Poi si vedrà.

