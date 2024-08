Il corredo funerario della regina egizia Nefertari torna al Museo Egizio di Torino dopo 8 anni in giro per il mondo

Al Museo Egizio di Torino tornerà il corredo funerario della regina Nefertari, moglie di Ramses II. I reperti, che furono scoperti 120 anni fa a Luxor da Schiaparelli, sono tornati in Piemonte dopo essere stati espositi in Olanda, Russia e Stati Uniti per otto anni.

Inoltre domani, venerdì 9 agosto, ci sarà una conferenza di presentazione di un nuovo percorso di visita all’interno delle sale, realizzato con 50 oggetti storici grazie a un finanziamento della Fondazione CRT. Ad inaugurarlo, alle 18, ci sarà Tarek Tawfik, presidente dell’Associazione Internazionale Egittologi e direttore del Centro studi archeologici e patrimonio internazionale a Luxor.

