Meteo Piemonte: tempo soleggiato con picchi oltre i 35°C, zero termico sui 5000 m

PIEMONTE – Nei prossimi giorni, la progressiva espansione del campo anticiclonico subtropicale verso l’Europa centro-occidentale determinerà tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature in aumento ovunque. Nelle ore pomeridiane di oggi e dei prossimi giorni non è escluso qualche locale e breve rovescio sulle Alpi, ma con bassa probabilità. Le temperature massime su pianura e collina potranno raggiungere i 34-35 gradi in particolare da sabato, e non si escludono picchi localmente superiori. Lo zero termico sarà in rialzo e da domani sera toccherà quote eccezionali, attorno ai 5000 metri. Domenica pomeriggio inizierà a farsi più significativa la probabilità di temporali di calore a ridosso della zona alpina.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese