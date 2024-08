Antonino Lentini è il nuovo direttore Distretto Val Susa e Val Sangone dell’Asl To3

Il Dott. Antonino Lentini è il nuovo direttore del Distretto Val Susa e Val Sangone per conto dell’Azienda Sanitaria To3.

Il Dott. Lentini, classe 1960, vanta una lunga esperienza in azienda, dove ha ricoperto nel tempo diversi incarichi. Doppia specializzazione, in Chirurgia Generale e in Igiene e Medicina Preventiva, nel 1993 ha fatto ingresso nell’allora USSL 44 di Pinerolo, occupandosi inizialmente di Assistenza Sanitaria Territoriale per poi assumere nel 1995 la direzione del distretto 5 di Vigone-Cavour e nel 2002 quella del distretto Valli Chisone e Germanasca.

In precedenza l’incarico era stato assegnato ad interim al Dott. Giuseppe Massobrio, attuale direttore del Distretto Area Metropolitana Centro.

Nella compentenza territoriale dell’Asl To3 in Val Susa e Sangone rientrano ben 43 Comuni, per un totale di 116.139 abitanti.

