In vacanza a Ceresole Reale viene morso da una vipera mentre prende il sole, soccorso

CERESOLE REALE – Si trovava in vacanza insieme ai genitori a Ceresole Reale l’uomo di circa 30 anni morso da una vipera mentre prendeva il sole a torso nudo. Il ragazzo, intorno all’ora di pranzo di ieri, si trovava in una area attrezzata vicina al rifugio Mila di Ceresole Reale, sulla sponda del lago artificiale formato dalla diga Iren.

Nonostante il morso della vipera si fosse subito gonfiato, l’uomo non è mai apparso a rischio. Anzi, non ha mai perso conoscenza e ha richiesto egli stesso l’aiuto dei gestori del rifugio. Sul posto si è recato l’elisoccorso che lo ha trasportato alla base Airgreen di Cafasse. In seguito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ciriè. Qui è stato affidato ai medici per le cure del caso e successivamente dimesso.

Presente anche la polizia locale.

