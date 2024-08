Orbassano: un ausiliario del traffico aggredito da un automobilista per una multa

ORBASSANO – Fa una multa e si ritrova aggredito: è quanto accaduto a un ausiliario del traffico aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un automobilista che non aveva pagato la tariffa in zona blu. Il fatto è accaduto in via dei Mulini, all’altezza del teatro Pertini.

L’ausiliario ha riportato delle ferite, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Ora è caccia al responsabile, forse al volante di un furgone bianco. A denunciare quanto accaduto è stata la sindaca Cinzia Maria Bosso.

Grave e Vergognoso fatto di Violenza accaduto sul nostro Territorio.

Ho appreso con grande DISPIACERE che lo scorso venerdì 2 agosto, un Dipendente, con la qualifica di Ausiliario del traffico, della Ditta ABACO che ha in concessione il servizio della sosta a pagamento del nostro Comune, è stato vittima di un’AGGRESSIONE da parte di un utente appena sanzionato. Il dipendente è attualmente assente per malattia, ci fanno sapere dalla ditta, per le conseguenze dovute all’episodio di aggressione. Il fatto è accaduto sul nostro territorio ed è stata presentata regolare denuncia ai Carabinieri nei confronti dell’aggressore.

Qualsiasi forma di Violenza è INACCETTABILE. L’aggressione perpetrata verso La Persona è un fatto gravissimo che ritengo ingiustificabile e che condanno, a maggior ragione quando avviene nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.

Auguro al Signor L.L. la piena ripresa dello stato di Salute e dell’attivita lavorativa.

Confido che altri fatti di Violenza NON ACCADANO PIU’ sul nostro territorio e neppure altrove. Sarà mia cura dare specifico indirizzo alla Polizia Municipale a prestare ulteriore attenzione al controllo già capillare, effettuato sul nostro territorio al fine di scongiurare che fatti così VERGOGNOSI accadano ancora. Faccio appello alla Cittadinanza affinché effettui tutte le segnalazioni necessarie ad individuare questi sgradevoli comportamenti.

