Pappagallo in fuga a Torino, recuperato dai vigili del fuoco

TORINO – Un pappagallo in fuga è stato recuperato dai vigili del fuoco a Torino. Nella serata di ieri un’Ara, un pappagallo di grandi dimensioni di origine sudamericana, è volato via dal balcone del suo proprietario alle Vallette ed è stato trovato poco lontano, su un albero in via delle Pervinche.

Per recuperarlo, senza troppi problemi, sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala. Il volatile è tornato tranquillamente dal proprietario, dopo una passeggiatina arerea serale.

