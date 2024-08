Andy Warhol il maestro della Pop Art arriva a Mondovì

MONDOVI’ – Una mostra monografica dedicata al maestro della Pop Art è aperta a Mondovì dal 10 al 6 gennaio, nella ex chiesa di Santo Stefano.

La mostra curata da Gianfranco Rosini è suddivisa in grandi aeree tematiche, attraverso diverse fasi della sua carriera. Ci sono gli esordi come grafico, con le prime sperimentazioni artistiche e ritratti delle famose rock star dell’epoca. Si trovano serigrafie iconiche, quali i ritratti di Marilyn Monroe, Elvis Presley ed Elisabeth Taylor, così come la serie dei barattoli di zuppa Campbell’s, una provocazione artistica che ha sfidato le convenzioni dell’arte e della cultura consumistica.

Tra le produzioni degli Anni Settanta e Ottanta si trovano immagini dedicate alla rivista Interview, fondata dallo stesso Warhol nel 1969, che riflettono il suo ruolo di trendsetter e il suo legame col mondo della moda e dello spettacolo. In un’area musicale, si trovano copertine originali e la possibilità di ascolto di brani di autori come David Bowie, Lou Reed e i Velvet Underground, profondamente influenzati da Warhol.

