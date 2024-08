Oro per l’Italia nella finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi: tra le azzurre, c’è anche la piemontese Marina Lubian

PARIGI – È terminata pochi minuti fa la finale di pallavolo femminile dei giochi olimpici di Parigi 2024, conquistata dalla squadra italiana che, dopo tre set giocati (e dominati) contro gli Stati Uniti, si è piazzata sul gradino più alto del podio.

L’Italvolley femminile ha scritto la storia: l’oro olimpico è stato conquistato dopo una partita strepitosa, vinta grazie ad un dominio assoluto da parte delle azzurre di Velasco. Un risultato che fa sognare, ma che in qualche modo era già prevedibile: in tutto il torneo, infatti, la squadra italiana ha perso un solo set. Il medagliere azzurro si colora così con la 40esima medaglia e con il 12esimo oro di queste Olimpiadi.

In squadra anche una piemontese: è Marina Lubian

La formazione azzurra alle Olimpiadi conta, tra le sue giocatrici, anche la piemontese Marina Lubian. Classe 2000, nata a Moncalieri, gioca come centrale nell’Imoco Volley, con sede a Conegliano. Dopo una carriera iniziata nella Lilliput di Settimo Torinese, dal 2015 al 2018 è stata convocata nella nazionale italiana Under-18, con la quale, nel 2015, si è aggiudicata la medaglia d’oro al campionato mondiale e, nel 2017, quella d’argento al campionato europeo e quella d’oro al campionato mondiale. Dal 2016 al 2018 è nella nazionale Under-19, nel 2016 in quella Under-23 e nel 2017 in quella Under-20, con cui vince l’argento al campionato mondiale nel 2017. Nel 2018, dopo l’esordio nella nazionale maggiore, conquista un’altra medaglia d’argento al campionato mondiale, mentre nel 2022 vince l’oro alla Volleyball Nations League e il bronzo al campionato mondiale. Infine, nel 2024, è medaglia d’oro alla Volleyball Nations League.

Anche Carlotta Cambi, Ilaria Spirito giocano in Piemonte

Oltre alla nativa del Piemonte, tra le azzurre ci sono altri due super talenti che si allenano nella nostra regione. Si tratta di Carlotta Cambi, classe ‘96 e originaria di San Miniato, in provincia di Pisa, che attualmente gioca come palleggiatrice nel Pinerolo. Ad allenarsi in Piemonte è anche Loveth Oghosasere Omoruyi, nata a Lodi nel 2002, schiacciatrice del Chieri ’76. E infine, Ilaria Spirito: di Albisola Superiore (Savona), è nata nel 1994 ed è libero anche lei del Chieri ‘76.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese