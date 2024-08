Al Bric Lombatera di Paesana si osservano i rapaci migratori diretti verso l’Africa

PAESANA – Anche nel 2024 il Parco del Monviso organizza a Bric Lombatera, panoramica cima a pochi passi da Pian Muné nel comune di Paesana, il sito per l’osservazione e il monitoraggio dei rapaci che migrano verso l’Africa, che sarà attivo tra lunedì 19 agosto e venerdì 6 settembre. Poiché il “birdwatching” è un’attività che coinvolge un numero elevatissimo di appassionati, le osservazioni condotte da guardiaparco e tecnici del Parco del Monviso sono aperte alla partecipazione di volontari, senza alcuna necessità di prenotazione. Si segnala inoltre che sabato 31 agosto l’associazione CuneoBirding organizza, nel sito delle osservazioni e in orario 9-16, “In volo verso l’Africa”, una giornata di avvicinamento alle osservazioni dei rapaci migratori aperta a tutti e a partecipazione libera. Per ulteriori informazioni sulla partecipazione alle giornate di osservazione è possibile contattare il Parco del Monviso: tel. 011.4321008; segreteria@parcomonviso.eu.

L’attività a Bric Lombatera è inserita nella ventisettesima edizione del progetto Migrans che, fin dai primi anni ’90 del Novecento, si occupa di monitorare il passaggio dei rapaci migratori attraverso una rete di punti di osservazione, per valutarne la consistenza della popolazione nel tempo. Questa rete consente di acquisire e di confrontare negli anni dati sufficientemente chiari per analizzare il fenomeno migratorio, peraltro sempre in evoluzione.

Nel corso degli anni a Bric Lombatera sono stati osservati in totale circa 97.500 esemplari di uccelli migratori, con una netta prevalenza del falco pecchiaiolo. Nel 2023 si è registrato il passaggio complessivo di 2.637 esemplari – un numero decisamente inferiore rispetto alle medie precedenti a causa del maltempo e della nebbia che ha reso impossibile effettuare osservazioni nelle giornate in cui solitamente si registra il picco dei passaggi. Gli uccelli migratori osservati appartengono a 14 specie diverse: come di consueto e in linea con l’andamento dei dati storici per il sito, il falco pecchiaiolo è la specie per la quale è stato contato di gran lunga il maggior numero di individui, 2.506. In termini numerici, le altre specie più osservate sono state il nibbio bruno e il biancone, con 29 avvistamenti ciascuno. Quest’ultima specie è sempre più avvistata nel periodo delle osservazioni del Bric Lombatera, probabilmente a causa di un anticipo del periodo di migrazione verso i quartieri di svernamento, dovuto a ragioni che potrebbero essere individuate nel cambiamento climatico in atto.

Il progetto Migrans, coordinato dal Parco delle Alpi Marittime, si svolge in contemporanea con altri siti italiani ma Bric Lombatera rappresenta una delle principali rotte di transito per questi straordinari uccelli veleggiatori che sfruttano le correnti ascensionali per coprire migliaia di chilometri, dall’Europa all’Africa. Specie target è il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) che intraprende un affascinante viaggio attraverso il Mediterraneo lungo le rotte di Gibilterra e dello Stretto di Messina fino a sud del Sahara.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese