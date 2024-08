Gtt blocca i commenti su Facebook, il consigliere comunale del M5S Andrea Russi: «Gtt zittisce gli utenti esasperati da un servizio carente»

TORINO – Sul proprio profilo Facebook, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Russi ha denunciato il blocco dei commenti da parte di GTT sul social.

La società di trasporto pubblico torinese avrebbe infatti bloccato i commenti degli utenti sulla propria pagina Facebook, a seguito delle molte lamentele per i vari malfunzionamenti del servizio. Così, Russi ha commentato scrivendo che

«mentre in tutte le città del mondo i social network vengono utilizzati per mantenere un rapporto diretto con i clienti e raccogliere le segnalazioni, GTT a Torino toglie la possibilità di commentare.

L’azienda, anziché risolvere i problemi degli utenti sempre più esasperati da un servizio carente, preferisce zittirli.

E anche se non si trattasse di censura ma di una sospensione temporanea del servizio dovuta alle ferie di qualche addetto, resterebbe un grave segnale di chiusura. Torino merita un servizio di qualità anche ad Agosto! Altrimenti lo renda gratuito o fortemente scontato.

Depositerò un’interpellanza appena riprenderanno i lavori del Consiglio».

La risposta di Gtt

La risposta da parte dell’azienda torinese, ovviamente, non ha tardato ad arrivare: il blocco dei commenti non sarebbe, a sua detta, un fatto così recente ed è stato messo in atto solo per la necessità di ottimizzare il servizio di comunicazione con i clienti, veicolando le richieste nell’apposita area sul sito, dove è possibile inviare moduli di reclamo, segnalazioni e richieste di informazioni.

