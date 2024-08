Il grattacielo della Regione Piemonte è senza elettricità: dipendenti mandati a lavorare in smart working

TORINO – Questa notte, a causa di un guasto dovuto ad un’importante perdita d’acqua all’interno dei locali situati al 42º piano, il grattacielo della Regione Piemonte è rimasto senza elettricità.

Per questo motivo, tutti i dipendenti che questa mattina si erano già recati in sede per lavorare, sono stati rimandati a casa e autorizzati a lavorare in smart working. I lavoratori sono stati avvisati ufficialmente della situazione da una mail, arrivata verso le 8:15 di stamattina, quando alcuni di loro era già arrivati in ufficio.

Mentre sul luogo i tecnici sono già all’opera per riparare il guasto, in una nota della Regione Piemonte si legge che «per consentire il ripristino degli impianti e per garantire la sicurezza dei lavoratori, la direzione generale e i tecnici responsabili della struttura hanno deciso che per la giornata di oggi i dipendenti potranno lavorare in smart working. Nonostante la comunicazione sia stata il più possibile tempestiva, la Regione Piemonte si scusa per il disagio del personale che aveva comunque raggiunto la sede di lavoro».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese