Meteo Piemonte: ancora caldo, ma breve tregua per mercoledì con calo delle temperature di 2°-3° C

PIEMONTE – Nelle giornate di oggi e domani ci sarà ancora l’influenza dell’anticiclone africano con temperature elevate su pianure e Appennino. E’ in fase di lento avanzamento verso est una saccatura con asse sulla penisola iberica. Determinerà temporali sui rilievi alpini per il pomeriggio odierno, con nubifragi e grandinate, e possibile trasferimento verso le zone pianeggianti adiacenti. Domani l’asse della saccatura si avvicinerà all’arco alpino causando un’instabilità più intensa e diffusa, estesa anche ai settori pianeggianti. Per mercoledì è previsto un calo di 2-3°C delle temperature, non rilevante ma sufficiente ad attenuare la marcata anomalia termica positiva. Giovedì la saccatura dovrebbe evolvere in una circolazione depressionaria con minimo tra le isole Baleari e la Sardegna e persistenza delle condizioni di instabilità sul Piemonte.

