Avigliana, ferisce con un’accetta il vicino di casa dopo una lite: prognosi riservata all’ospedale di Rivoli

AVIGLIANA – I carabinieri sono intervenuti stamattina, martedì 13 agosto, per una lite tra coppie di vicini terminata in una aggressione personale: il marito di una coppia ha preso ad accettate il marito dell’altra coppia facendolo finire in ospedale in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita.

La lite è partita da ieri sera, ma solo stamattina è stato chiamato il NUE 112 facendo intervenire i militari in un condominio di Avigliana. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Rivoli, mentre l’aggressore è stato posto agli arresti domiciliari

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese