Bambina di due anni muore investita da un Suv davanti all’ospedale Giovanni Bosco di Torino

TORINO – Questa mattina, una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un suv nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

La piccola si trovava lì con la madre, non si sa ancora con certezza se per andare a fare visita ad un parente ricoverato. La bambina non è morta sul colpo, ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici, non è stato possibile fare nulla per salvarla. Questa mattina è morta al Regina Margherita, dove era stata trasferita ieri, a causa di un arresto cardiaco, dopo una notte di agonia.

Sulla dinamica dell’incidente mortale indaga la polizia municipale.

