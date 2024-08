Brutto incidente a Bra: due centauri elitrasportati in codice rosso all’ospedale

BRA – A Bra, questa mattina c’è stato un brutto incidente stradale sulla statale 231, in località Borgo San Martino: per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, in modo molto violento.

Il centauro a bordo della moto e la sua compagna sono rimasti feriti gravemente a seguito dell’impatto. Sul posto, è infatti intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato i due in codice rosso all’ospedale di Cuneo, dove si trovano attualmente ricoverati in condizioni molto gravi.

Sul luogo del sinistro, oltre ai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi necessari, sono arrivati anche i vigili del fuoco, in particolare per mettere in sicurezza l’auto che ha perso parte del carburante dopo l’incidente.

