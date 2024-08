E’ morto l’operaio folgorato da una scarica elettrica a Quarto d’Asti

ASTI – Non ce l’ha fatta Nicholas Colombini, operaio 32enne che sabato era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava al ripristino dell’impianto di illuminazione di un capannone a Quarto d’Asti.

L’uomo, operaio di una ditta esterna, stava lavorando su una centralina in una ditta specializzata in recupero di rifiuti di vetro. Subito soccorso e trasportato all’ospedale Cardinal massaia di Asti, è deceduto oggi.

La Procura ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro per ulteriori verifiche.

Colombini lascia due figli piccoli, il secondo ha solo due mesi.

