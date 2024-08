Approvati i progetti per la manutenzione straordinaria di Sala Carpanini a Torino

TORINO – Gli spazi interni e il cortile esterno della Sala Carpanini di Palazzo Civico saranno riqualificati in modo da consentire l’organizzazione di conferenze, convegni ed eventi aperti al pubblico.

Per questo motivo la Giunta Comunale, su proposta della Vicesindaca Michela Favaro, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per un importo pari a 350mila euro (IVA compresa) che saranno finanziati con fondi del Comune.

Prossimo passo dell’iter procedurale l’approvazione del progetto esecutivo, dopo la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Nella stessa seduta l’esecutivo di Palazzo Civico, sempre su proposta della Vicesindaca, ha approvato il progetto esecutivo, il quadro economico e il cronoprogramma finanziario per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile di via Sostegno 41, sede di una comunità alloggio per disabili, per un importo complessivo di 180mila euro (IVA compresa) finanziato con fondi del Comune.

Nel dettaglio gli interventi straordinari riguarderanno il ripristino degli intonaci, il rifacimento delle decorazioni delle facciate esterne della palazzina e del suo basso fabbricato oltre a una parziale modifica dell’attuale disposizione interna per meglio adattarla a una situazione di completa autonomia abitativa.

