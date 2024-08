Torino: sgomberati quattro appartamenti abusivamente occupati in via Montevideo e corso Grosseto

A Torino sono stati sgomberati 4 appartamenti in cui alcune persone avevano trovato rifugio, senza però avere i permessi per entrare. Gli alloggi si trovano in via Montevideo e in corso Grosseto e sul posto è interventuta la polizia municipale in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) del Piemonte Centrale.

I locali sgomberati saranno resi disponibili alla Città che le assegnerà a coloro che si trovano in lista per un alloggio popolare.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese