Ancora allerta gialla per temporali sul Piemonte meridionale: la situazione

TORINO – Permane sul Piemonte la situazione di instabilità e Arpa Piemonte dirama un nuovo bollettino con allerta gialla per temporali. Nella speranza che non si verifichino i disastri avvanuti ieri a Torino. Oggi pomeriggio instabilità residua sui rilievi occidentali e meridionali, con temporali deboli o localmente moderati. Non si escludono rovesci e locali temporali in transito sulle pianure.

Domani instabilità in aumento su tutti i rilievi con valori maggiori sul Piemonte sudoccidentale e in Appennino; possibili temporali localmente moderati anche sulle pianure.

L’allerta gialla per oggi è in Val Varaita, Valle Stura, Val Maira e Valle Tanaro. Domani l’allerta si allarga a Belbo, Bormida e Scrivia, ma anche nel torinese, tra le valli Chisone, Pellice, Susa, PO, Orco, Lanzo e Sangone.

