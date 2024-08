Tetti scoperchiati, decine di alberi caduti, cantine allagate, sono i danni del nubifragio su Torino del 14 agosto

TORINO – Sono davvero notevoli i danni causato dal violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio del 14 agosto su Torino e su diversi paesi della provincia. Tra i più colpiti Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano, Moncalieri e Fenestrelle, dove è caduta una frana.

Ma questa volta i danni maggiori si contano proprio a Torino, particolarmente nella zona di Mirafiori, dove sono caduti decine di alberi, in alcuni casi anche su auto in sosta o contro i palazzi. In strada della Cacce sono andati in pezzi i vetri delle finestre di un palazzo. Il tetto della scuola Salvemini è stato spazzato via dalla furia della tempesta, come pure quello di un edificio privato in via Negarville.

In via Torrazza alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nelle auto nella strada allagata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per trarli in salvo. In tutto sono state circa un centinaio le chiamate di emergenza.

Il downburst, perchè di questo si è trattato, ha allagato decine di cantine e garage in zona Lingotto e Mirafiori a Torino. Le violente grandinate hanno colpito anchela Val Chisone, le valli Chisone, Pellice e Sangone.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese