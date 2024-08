Meteo Piemonte: persistente instabilità con peggioramento nella giornata di domenica

PIEMONTE – La saccatura estesa dalle Isole Britanniche fino alla Penisola Iberica isola un minimo in quota sulle Isole Baleari che si manterrà quasi stazionario fino a domani pomeriggio. Dopodiché tenderà lentamente a ricongiungersi con la bassa pressione in transito a nord delle Alpi. Nel pomeriggio di oggi le correnti sudoccidentali in quota determineranno condizioni ancora instabili, con la formazione di rovesci e temporali sul Piemonte meridionale in possibile transito sulle restanti zone. Instabilità ancora presente con temporali generalmente moderati sui rilievi, con picchi forti su quelli occidentali e meridionali; transito dei fenomeni sulle pianure nel pomeriggio. Rovesci e temporali attesi anche per sabato, con valori più intensi sui rilievi. Condizioni in marcato ulteriore peggioramento per la giornata di domenica. In concomitanza con i temporali più intensi sono possibili locali grandinate e forti raffiche di vento.

