Il temporale di ieri ha fatto danni anche a Biella: un albero è caduto su un’auto parcheggiata

BIELLA – Il temporale che si è abbattuto ieri su tutto il Piemonte ha fatto danni anche in provincia di Biella. L’emblema della forza del maltempo arriva da Chiavazza; qui un pino è stato spezzato dal vento e dalla pioggia ed è caduto su una strada, danneggiando un’auto. É successo in via De Amicis, nel tratto vicino a via Cairoli.

Sono stati allertati i vigili del fuoco di Biella, impegnati nel frattempo in altre operazioni di rimozione dei rami in giro per la provincia.

