69enne salvato dalla corrente del canale ad Agliè

AGLIE’ – Un pensionato, per motivi ancora da accertare si è trovato trascinato dalla corrente del canale ad Agliè. Avvistato da una famiglia in vacanza con il camper, che stava passando per via Circonvallazione, l’uomo è stato ripescato dalla acque dai vigili del fuoco, arrivati su chiamata. Lasciato alle cure dei medici e infermieri del 118, l’uomo, un 69enne di Agliè, è stato trasportato in ospedale a Ivrea.

Tocca ora ai carabinieri capire come il 69enne si sia trovato trascinato dalle acque, se per un incidente oppure si sia trattato di un gesto volontario con ripensamento.

