Attaccano una vasca al fuoristrada e sbandano, un ragazzo in rianimazione

MORGEX – E’ un bilancio pesantissimo quello di una bravata senza senso messa in atto da un gruppo di ragazzi nel giorno di Ferragosto ad Arpy, frazione di Morgex, in Valle d’Aosta. Hanno attaccato una vasca per l’abbeveraggio degli animali ad un fuoristrada ed hanno girato così per il paese.

Ad una curva però la vasca si è ribaltata ed i due occupanti, entrambi ragazzi di 20 anni, sono stati sbalzati fuori finendo contro il muro di una casa. Uno dei due ha sbattuto violentemente la testa contro il muro ed ora è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Parini di Aosta.

