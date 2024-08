Cadono per 1000 metri dalla parete nord del monte Cervino: recuperati i corpi

CERVINO – Due alpinisti non ancora identificati sono caduti per 1000 metri dalla parete nord del monte Cervino, sul versante svizzero. Erano partiti stamattina dal rifugio Hörnli a Zermatt, in Svizzera e quando non sono rientrati è scattato l’allarme. Air Zermatt ha fatto un volo di ricognizione e ha individuato i corpi, ormai senza vita, che sono stati recuperati dalla polizia cantonale.

Foto di Liridon – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81954015

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese