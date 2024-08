Il sindaco Lo Russo fa gli auguri per i 23 anni di Jannik Sinner: “Torino ti aspetta”

TORINO – Il più famoso tennista italiano del momento, il n° 1 al mondo Jannik Sinner compie oggi 23 anni. Sembra incredibile che un ragazzo così giovane abbia già raggiunto traguardi così alti, ma neanche nel giorno del suo compleanno si può concedere distrazioni. Sinner è oggi impegnato negli ottavi di finale del Torneo ATP Master 1000 di Cincinnati contro l’australiano Jordan Thompson.

A ricordargli, però, una giornata così importante sono i tanti messaggi di auguri che arrivano da tifosi più o meno famosi, tra cui anche quelli del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Auguri Jannik Sinner! Un compleanno speciale, il primo da numero 1 del tennis mondiale per il nostro Sinner.

Jannik, Torino ti aspetta e non vede l’ora di tornare a tifare per te alle Nitto ATP Finals di novembre!” – scrive su Facebook il primo cittadino ricordando l’importante evento sportivo che vedrà di nuovo brillare Torino.

