Alla Palazzina di caccia di Stupinigi arriva Diana&Co: domenica 25 agosto, la visita guidata dedicata alla dea Diana

STUPINIGI – Storie e miti della dea Diana saranno raccontati domenica 25 agosto in una visita guidata presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La mostra Diana&Co, a misura di bambino, trasforma quadri, dipinti e stucchi della Palazzina di Caccia in suggestive pagine illustrate di un antico libro. Diana, dea della luna e della caccia, occupa infatti un posto di rilievo nell’immaginario delle corti europee e della Palazzina: il “Mito di Diana” è dipinto nella volta dell’Anticamera del Re, il “Trionfo di Diana” nel Salone d’Onore, le storie di Diana cacciatrice negli Appartamenti Reali e due sculture in marmo di Diana e Atteone si trovano nell’Atrio di Levante, a ricordare la leggenda secondo cui Atteone fu trasformato dalla dea in cervo e dato in pasto ai suoi stessi cani per averla spiata mentre faceva il bagno.

L’appuntamento è per domenica 25 agosto, alle ore 15:45. Il prezzo per l’attività è di 5 euro, oltre al biglietto di ingresso (intero 12 euro; ridotto 8 euro; gratuito per i minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card). La prenotazione per l’attività è obbligatoria e da effettuare entro il venerdì precedente.

