Tira un pugno in faccia ad un passante e gli ruba la collanina d’oro: arrestato 30enne a Torino

TORINO – Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito un passante per strappargli la collanina d’oro che aveva al collo.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa alla fermata GTT di via Milano a Porta Palazzo sud. Il ladro, un uomo di 30 anni, dopo aver avvicinato la sua vittima con il pretesto di dover chiedere delle informazioni, le ha rubato la collana ed è poi scappato via. Fortunatamente, i poliziotti sono riusciti a fermarlo in via Goffredo Mameli, ma purtroppo la collanina non è stata restituita al legittimo proprietario perché il delinquente se ne era disfatto durante la fuga.

Il 30enne è stato poi anche denunciato per aver omesso di dichiarare la propria identità agli agenti.

