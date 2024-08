Arrestato 50enne a Torino accusato di spaccio e porto abusivo di armi

BALDISSERO TORINESE – I carabinieri hanno arrestato a Baldissero Torinese un 50enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi abusivo.

L’uomo è stato fermato in flagranza di reato, mentre vendeva una dose ad un cliente. Successivamente, i militari hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato nove grammi di cocaina, un coltello a serramanico, un bilancino, vario materiale per il confezionamento della droga e 760 euro in contanti.

Il presunto spacciatore è stato poi portato presso il carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

