Nuovo giocatore al Torino: è Borna Sosa, in prestito dall’Ajax

TORINO – Il Torino ha aggiunto un nuovo giocatore alla sua rosa: il club granata ha ufficializzato l’ingaggio di Borna Sosa.

Il difensore croato arriva dall’Ajax con un accordo di prestito che include la possibilità di un futuro acquisto a titolo definitivo. L’allenatore Paolo Vanoli potrà così contare su un nuovo laterale sinistro. A 26 anni, Sosa è pronto a intraprendere questa nuova sfida con il Torino. L’opzione di riscatto per il club di Urbano Cairo è stata stabilita tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Chi è il nuovo giocatore

Nato a Zagabria il 21 gennaio 1998, Sosa ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili della Dinamo Zagabria, debuttando nel calcio professionistico a soli 17 anni. Durante le sue quattro stagioni con la squadra, ha collezionato 41 presenze, inclusa una partita di Champions League, vincendo tre campionati croati e due Coppe di Croazia. Nel 2018, Sosa si è trasferito in Germania per giocare con lo Stoccarda, dove ha disputato 115 partite in cinque anni, segnando 5 gol e fornendo 35 assist. L’anno scorso è passato all’Ajax, dove ha giocato anche in Europa League e Conference League. Sosa ha inoltre 21 presenze e un gol con la nazionale croata.

