Incendio in un condominio a Villar Perosa, panico tra i residenti

VILLAR PEROSA – Paura a Villar Perosa per un incendio scoppiato in un condominio. L’episodio si è verificato alle 6:25 di questa mattina, domenica 18 agosto 2024, in via Torino 14. Le fiamme sono divampate al secondo piano di un edificio di quattro piani, probabilmente a causa di un malfunzionamento di una presa elettrica situata nella camera da letto di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire l’emergenza.

Una persona è rimasta intossicata. Dal terzo piano dell’edificio, i soccorritori del 118 hanno evacuato un’anziana signora utilizzando una sedia da trasporto e l’autorespiratore. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, poiché in stato di shock. Il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio non ha riportato ferite. L’intero condominio è stato evacuato.

