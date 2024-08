MotoGP Austria: doppietta di Pecco Bagnaia, torna leader del Mondiale

SPIELBERG (AUSTRIA) – Pecco Bagnaia ha siglato una straordinaria doppietta nel Gran Premio d’Austria, undicesima prova del Mondiale MotoGP, disputata oggi. Dopo aver conquistato la Sprint Race del sabato, il pilota italiano ha replicato nella gara principale, assicurandosi il massimo dei punti disponibili e riprendendosi la vetta del campionato. Con questa vittoria, la sua numero 25 in carriera, Bagnaia ha eguagliato una leggenda del motociclismo come Kevin Schwantz. A testimoniare il suo successo, a bordo pista, c’era anche il suo mentore e amico Valentino Rossi.

La gara

La gara è stata combattuta fin dall’inizio, con Jorge Martin, principale rivale di Bagnaia per il titolo, che è partito forte, girando davanti a Pecco e a Marc Marquez. Tuttavia, dopo un contatto con Franco Morbidelli e un problema tecnico, Martin ha perso terreno. Al secondo giro, Bagnaia ha preso il comando con una grande staccata, riuscendo a difendersi dai tentativi di rimonta dello spagnolo.

Tallonato da Martin fino al 14º giro, Bagnaia ha poi incrementato progressivamente il suo vantaggio, portandolo a 2 secondi al 24º giro. Negli ultimi giri, il pilota di Chivasso ha gestito la gara con freddezza, tagliando il traguardo in prima posizione.

Anche nella Sprint Race di sabato, Bagnaia aveva mostrato il suo dominio, piegando la resistenza di Jorge Martin, che aveva commesso un errore nel tentativo di sorpasso, venendo poi penalizzato. Il duello tra i due piloti, ormai destinato a durare fino alla fine della stagione, continua a infiammare il campionato.

Sul podio, al terzo posto, si è classificato Enea Bastianini, che ha confermato la sua competitività dopo aver chiuso quarto nella Sprint Race. Con questa vittoria, Bagnaia torna in testa al Mondiale, con un vantaggio di 5 punti su Martin.

Al termine della gara, Bagnaia si è detto raggiante per la doppietta ottenuta in Austria, che gli restituisce la leadership del campionato. La sfida mondiale tra Bagnaia e Martin riprenderà domenica 1 settembre sul circuito Ciudad del Motor de Aragón, promettendo di continuare a regalare emozioni in questa avvincente stagione di MotoGP.

