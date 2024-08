Novara pronta ad accogliere i World Skate Games 2024: grandi investimenti per l’evento mondiale

Per ospitare al meglio le 29 nazioni partecipanti e le 66 squadre coinvolte, che si affronteranno in un totale di 192 partite, il Comune di Novara ha deciso di investire significativamente nelle strutture sportive, con l’obiettivo di lasciare in eredità impianti di altissima qualità alla città una volta conclusa la manifestazione.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 707mila euro. Inizialmente, il budget era di circa 600mila euro, ma è stato incrementato per includere anche i costi relativi al montepersone del Pala Dal Lago, una struttura che rimarrà disponibile per un uso continuativo anche dopo l’evento. Il totale dell’investimento è stato suddiviso tra tre strutture principali: il PalaIgor, il Pala Dal Lago e il Pala Verdi, mentre il centro sportivo Novarello è stato gestito separatamente.