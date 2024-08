Record di visitatori per i musei torinesi durante Ferragosto

TORINO – Durante il ponte di Ferragosto, i musei di Torino hanno registrato afflussi di visitatori eccezionali, sottolineando il loro continuo fascino anche durante l’alta stagione estiva.

Museo Egizio

Il Museo Egizio ha ottenuto una performance straordinaria, con 17.970 biglietti venduti tra mercoledì 14 e domenica 18 agosto 2024. Questo risultato è paragonabile ai 17.032 ingressi dello stesso periodo dell’anno passato, nonostante le limitazioni dovute ai lavori di ristrutturazione che hanno parzialmente inaccessibile alcune aree del museo. I giorni con il maggiore afflusso sono stati il 15 agosto, con 3.846 visitatori, e il 16 agosto, con 4.121 presenze. Il 9 agosto è stata inaugurata una nuova sala dedicata al corredo funerario di Nefertari, accolta con entusiasmo dal pubblico.

Museo del Cinema

Anche il Museo Nazionale del Cinema ha registrato un notevole successo, con oltre 13.000 visitatori durante il fine settimana di Ferragosto. La Mole Antonelliana continua a essere una delle attrazioni turistiche più popolari di Torino. I dati di agosto sono particolarmente promettenti, superando quelli dello scorso anno e confermando il trend positivo dei primi sette mesi del 2024, con oltre 500.000 visitatori, il numero più alto mai raggiunto dal museo. Attualmente, il museo ospita due mostre: “Movie Icons”, che espone oggetti di scena e memorabilia di Hollywood, e una retrospettiva su Tonino De Bernardi, noto autore di cinema sperimentale.

Venaria Reale

La Reggia di Venaria ha attratto quasi 9.500 visitatori paganti dal 15 agosto, portando il totale del mese a oltre 20.000 turisti. Questo flusso costante di visitatori conferma la Venaria Reale come una delle principali destinazioni culturali in Italia, non solo per il Piemonte, ma a livello nazionale.

Questi risultati evidenziano il ruolo cruciale dei musei torinesi come centri culturali di grande importanza, capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo e confermare la loro rilevanza nel panorama turistico piemontese e italiano.

