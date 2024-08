Rey Mysterio tifa davvero Juventus? Da Logan Paul a Alexa Bliss, ecco i contatti tra il mondo della WWE e la Juve

TORINO – Ieri sera (sabato 17) a New York il wrestler Óscar Gutiérrez Rubio, conosciuto come “Rey Mysterio” ha ricevuto una maglietta personalizzata da parte della Juventus. In Italia le immagini della consegna stanno spopolando sui social, ma vediamo di capire se davvero Rey Mysterio è un fan della Juve da sempre o se si tratta di una tattica commerciale della squadra torinese. Spoiler: entrambe le cose, perché il mondo della WWE ha diversi contatti con il calcio italiano in generale, ma è innegabile che la condivisione social sia parte della comunicazione di brand.

L’incontro a New York

Entrambi i protagonisti di questa storia si trovavano a New York per il Fanatics Fest 2024, un evento che riunisce le principali leghe sportive sia americane che internazionali; per fare qualche esempio, erano presenti stand interattivi della NBA (National Basket Association), della NFL (National Football League), della MLB (Major League Baseball) e della WWE (World Wrestling Entertainment).

Il maestro della mossa “619” alle corde, ovvero Mysterio, era presente per fare “autografi e foto” come star proprio della WWE, mentre la Juve aveva organizzato una delle tante mostre immersive dell’evento. Nello stand della squadra torinese si potevano ammirare “i 7 trofei più iconici del club, esplorare le sue collaborazioni di moda e vedere in anteprima le maglie dell’ultima stagione”.

Nel backstage di un evento alcuni addetti dello stand juventino hanno consegnato proprio al wrestler la maglietta omaggio, personalizzata con il numero 11. Perché 11? Non è chiaro, ma forse perché Oscar Rubio è nato l’11 dicembre 1974.

Il calcio italiano, la Juventus e il mondo del wrestling WWE

Mysterio non è un novizio nel mondo del calcio. Nel 2019, aveva postato un video in cui si congratulava con Sergej Milinković-Savić e il team della Lazio. Il centrocampista serbo era stato intercettato proprio dalla Juventus, che voleva portarlo a Torino nel 2018.

In un’altra intervista rilasciata a TuttoJuve nel 2020, Cesaro (pseudonimo di Claudio Castagnoli, un altro wrestler della WWE), aveva detto che Rey Mysterio avrebbe potuto essere il Dybala della WWE, per via del fatto che entrambi hanno come segno distintivo una maschera (in riferimento all’eslultanza “Dybala Mask”).

In un’intervista a Collectme.it, il figlio di Rey Mysterio (Dominik Oscar Gutiérrez), aveva detto “sono appassionato di calcio. Ho molti parenti italiani e loro sono grandi tifosi della Juve”.

C’è un altro atleta di wrestling appassionato di Juventus: si chiama Jinder Mahal e nel 2019 si è complimentato con la Juventus per la vittoria dello scudetto in questo video. L’anno prima, nel 2018, alcuni atleti della WWE avevano incontrato i bianconeri allo Juventus center, dato che negli stessi giorni erano impegnati in uno show PalaAlpitour di Torino.

La Juventus ha contatti anche con un altro personaggio a metà tra sport e spettacolo: lo youtuber e pugile Logan Paul, che ha creato una bevanda energetica, di nome “Prime” che è diventata da poco “Official Hydration Partner” della Juve. Logan Paul ha disputato uno dei primi e più famosi match proprio contro i due Mysterio (Rey e Dominik).

Anche il presentatore di Smack Down Austin Romero è un tifoso della Juve: l’anno scorso pubblicò una foto con la wrestler Alexa Bliss e Ryan Cabrera mentre si trovavano allo stadio, pronti per assistere a Juve-Real Madrid.

Insomma: in un ambiente, quello del wrestling, in cui il tifo per la Juve (e per il calcio in generale) sembra non mancare, la Juventus ha voluto omaggiare uno dei più famosi wrestler mascherati cercando di “convertirlo” alla fede bianconera e sperare in un picco di popolarità innescata dal repost sui social. Obiettivo centrato.

